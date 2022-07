Malore per Laura Cristofanelli, trovata morta in casa a Bologna: aveva 41 anni e lavorava nella moda

Ha suscitato profondo cordoglio e commozione a Mogliano la tragica notizia della morte di Laura Cristofanelli. La donna, di 41 anni, è stata stroncata da un malore nella sua abitazione a Bologna. Viveva nel capoluogo emiliano - dove lavorava nel mondo della moda - da diversi anni.Lunedì sera, aveva detto alla mamma al telefono che si sentiva poco bene. La mattina dopo, i genitori della 41enne, dato che lei non rispondeva più al telefono e non riuscendo a contattarla in nessun modo, si sono subito messi in viaggio da Mogliano per raggiungere Bologna. Una volta lì, dopo vari tentativi – hanno provato a suonare al campanello ma senza mai ottenere una risposta – i genitori hanno chiamato i vigili del fuoco. Aperta la porta di casa, hanno trovato il corpo della figlia.

Laura lavorava con un’agenzia di moda con sede nel centro storico di Bologna, come direttore di casting. Era la maggiore di tre figli, oltre ai genitori lascia i fratelli Giorgio e Federica.

La famiglia aveva gestito un ristorante

Ma nel suo paese di origine era molto conosciuta, così come la sua famiglia, che ha a lungo gestito il ristorante Pompei, nella frazione Macina: un’attività di grande successo, che ospitava anche cerimonie. I funerali saranno celebrati venerdì alle ore 16 nella chiesa di San Gregorio Magno, a Mogliano. La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria della Croce Verde Servizi, in contrada Chienti (nella frazione di Sforzacosta) domani alle 18.

