Papà lancia la figlia di 2 anni giù dalla finestra a Salerno: «Ho sentito la parola di Dio»

di Redazione Web

«Ha detto che è stata la parola di Dio a fargli lanciare la bambina dalla finestra». A dirlo ai giornalisti è stato l'avvocato Silverio Sica, difensore - insieme al collega Tommaso Amabile - del 40enne di Fisciano, in provincia di Salerno, accusato del tentato omicidio della figlia di due anni.

La bimba, dopo essere stata lanciata dal terzo piano, è salva per miracolo. L'uomo questa mattina è comparso dinanzi al gip del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), Daniela De Nicola ed ha ammesso le proprie responsabilità. I legali hanno chiesto l'attenuazione della misura cautelare ed il ricovero in una struttura psichiatrica.

ll calmante in ospedale e «la bomba nel pacco»

Quando era andato in ospedale tre giorni prima dell’episodio, all'uomo avevano dato un forte calmante. Qualche giorno prima ancora, era andato a ritirare un pacco alle poste, che conteneva un termometro che aveva comprato per la figlia. Aveva detto: «Qui non c’è il termometro, ci hanno messo una bomba».

Lancia la figlia di 2 anni giù dalla finestra a Salerno, il papà: «Ho sentito la parola di Dio» https://t.co/85VHbY1BkU — Leggo (@leggoit) November 2, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA