Cadavere di un 37enne trovato in barca sul lago di Garda, si cerca una donna. Speronati da un motoscafo

Tra Salò e San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del Lago di Garda questa notte, prima delle 5, è stato trovato il cadavere di un uomo, secondo le prime informazioni di 35 anni, su una barca che aveva danni da urto. Sono in corso le ricerche di un secondo possibile occupante della barca su cui c'erano abiti femminili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia oltre alla Guardia Costiera.

L'uomo trovato senza vita è Umberto Garzanella, un 37enne italiano (e non 35enne come sembrava inizialmente) e residente a Salò. Si cerca ancora invece la donna, di Toscolano Maderno nella stessa zona del Garda, che poteva essere con la vittima stanotte. In base agli elementi attuali gli inquirenti ritengono si tratti di un incidente. I due giovani si erano avvicinati a Salò in barca nel pomeriggio di ieri insieme a un gruppo di amici per assistere al passaggio delle auto della Mille Miglia storica. Sarebbe stato individuato il motoscafo che, secondo le indagini, ha travolto l'imbarcazione senza poi fermarsi. I carabinieri stanno ascoltando le persone che erano a bordo del motoscafo noleggiato nella giornata di ieri.

