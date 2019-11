Trova l'auto in bilico sulle pietre sul lungomare: i ladri hanno rubato gli pneumatici FOTO

Mercoledì 20 Novembre 2019, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano davvero a tutto i ladri che, nelle ultime ore, sono riusciti a rubare gli, tutte e quattro, di un’auto parcheggiata suldi. Sembra incredibile ma è così. Si tratta di un'Alfa Mito nera parcheggiata in viale Rinascimento, all'altezza dell'intersezione con via Bellini.L'auto, questa mattina, si presentava con la parte anteriore praticamente a terra e quella posteriore sollevata dal momento che i ladri hanno utilizzato un cumulo di pietre come cric, al fine di tenere sollevato il veicolo per poter procedere alle operazioni di smontaggio. Sul posto sono intervenute, già nella notte, le forze dell'ordine che durante il pattugliamento della zona si sono trovati di fronte all'auto in quelle condizioni. Della vicenda si stanno ora occupando gli agenti di