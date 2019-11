Gomme invernali obbligatorie fino al 15 marzo: tutto quello che c'è da sapere

Ferrari, presentato al Presidente Mattarella il nuovo gioiello Roma

Domenica 17 Novembre 2019, 17:41

Da ieri, 15 novembre 2019, e, torna in vigore l'su determinati tratti di strade e autostrade italiane. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per evitare sanzioni molto 'salate'.Va ricordato che obbligo di montareo avere a bordonel periodo indicato dalla legge vale solo per quelle strade dove l’ente proprietario del tratto ha prescritto, tramite apposita ordinanza e segnaletica, tale obbligo. In genere, l'obbligo vige nelle zone situate ad una certa altitudine, ma ovviamente non risparmia neanche le principali autostrade italiane.In ogni caso, chi non ha provveduto a cambiare leo ad aver acquistato delle, rischia delle sanzioni abbastanza salate: lainfatti può arrivare anche aSi tratta di una misura voluta per la sicurezza, ma troppo spesso considerata una 'tassa indesiderata' dagli automobilisti. In ogni caso, specialmente in tempi in cui i fenomeni meteorologici appaiono fuori controllo, è sempre bene avere a bordo gomme termiche o catene, proprio per garantire l'incolumità degli automobilisti.