Ladri alle spalle durante la diretta su TikTok: «Terrorizzata, non riuscivo più a muovermi». Il racconto choc dell'influencer Valentina Colnago

Valentina Colnago, content creator e proprietaria di Nisa Cakestudio, è stata vittima di un furto. La notizia è diventata virale perché l'influencer ha catturato il momento in una diretta su TikTok: la cake designer stava tenendo una lezione di pasticceria in diretta sulla piattaforma cinese, quando ha sentito dei rumori provenire dall'ingresso del negozio: «Chi è?», ha chiesto immediatamente la donna, terrorizzata, non ricevendo però alcuna risposta.

L'influencer si è recata davanti la porta d'ingresso e ha trovato le impronte sul pavimento. «Pensavo fosse Raffaele (il mio ragazzo, ndr)», ha raccontato la donna che in preda al panico si è chiusa nel laboratorio in attesa che il ladro (o forse erano più persone) uscisse dal negozio.

Svuotata la cassa

Dopo la fuga dell'uomo, la cake designer si è accorta che la cassa era stata svuotata: «Non riuscivo più a muovermi, sono stata due minuti ferma a fissare la porta per capire cosa era successo, avevo il terrore ingiustificato che in qualche modo fosse entrato il ladro nel laboratorio e avevo paura. Sono stata fuori ad aspettare sotto la pioggia perché temevo di rientrare e trovare qualcuno», ha scritto Valentina in una Instagram stories, informando poi i follower di aver presentato denuncia alle autorità competenti.

@vale.coln tutto bene quel che finisce bene… solo un grande spavento… mi dispiace aver interrotto la live e che vi siete preoccupati per me 💖 ♬ Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 09:15

