Tiktoker sposa (per errore) suo cugino: «Non ci siamo accorti di nulla, è tutto molto imbarazzante»

La storia di Marcella Hill ha dell'incredibile. La donna, tiktoker e mamma di quattro figli, ha recentemente fatto una scoperta alquanto inquietante: ha sposato (per errore) il cugino. La coppia ovviamente non sapeva nulla del legame di parentela e lo ha scoperto solo in seguito in una circostanza molto divertente.

Marcella Hill è un'autrice statunitense molto conosciuta e seguita anche sui social, in particolar modo su TikTok dove conta quasi 300.000 follower. Marcella in uno degli ultimi video ha raccontato una vicenda quanto divertente come tanto inquietante ai propri follower: «Una sera io e mio marito eravamo seduti sul divano intenti a scegliere il nome per il bambino che stavo aspettando. Siamo entrati in un sito che dava i vari significati del nome tramite un albero genealogico che studiava le radici di una famiglia risalendo ai suoi antenati. Abbiamo quindi inserito i nostri nomi e ci siamo resi conto che quelli dei nostri nonni combaciavano».

Dopo avere visto che i nomi dei nonni combaciavano e corrispondevano, Marcella e il marito hanno approfondito le ricerche scoprendo di essere cugini di terzo grado. Molti utenti hanno commentato la vicenda: «Se il grado di parentela è lotano e meno dell'1%, io non mi preoccuperei». Marcella infatti, non è preoccupata perché nonostante il marito sia un suo lontano parente, i due non hanno mai avuto problemi con malattie o patologie particolari.

