Il pigiama? Va lavato ogni giorno. Il dibattito che infiamma TikTok: «Io lo indosso una settimana di fila...»

Allison Delperdang è una creator di contenuti per TikTok. La donna dell'Iowa, Stati Uniti, è seguita da più di 10.000 utenti e pochi giorni fa ha scatenato una vera e propria discussione (che si è poi trasformata in un dibattito), sul pigiama, sull'uso che si fa di esso e soprattutto sulle volte che lo si lava. Il video in cui Allison parla dell'indumento da notte ha collezionato più di 800.000 visualizzazioni.

Il video di Allison

Il video TikTok che ha pubblicato Allison Delperdang ha fatto il giro del social perché tutti si sono sentiti coinvolti. Il filmato inizia con una semplice domanda: «Ho bisogno di sapere se le persone indossano il pigiama per più notti di fila. Quando ero più giovane, i miei genitori ci facevano sempre indossare il pigiama più notti di fila perché non erano sporchi e quindi questa abitudine l'ho tenuta anche da adulta». Alcuni utenti hanno risposto ad Allison dicendole che invece il pigiama andrebbe lavato dopo ogni utilizzo.

La risposta degli utenti di TikTok

Tantissimi profili di tiktoker hanno risposto al video di Allison scrivendo: «Io il pigiama lo indosso anche una settimana di fila», «Aspetta, ma perché c'è qualcuno che lo lava tutti i giorni?» oppure ancora «Se non è sporco o puzza perché dovrei lavarlo così tante volte».

