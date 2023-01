Mamma sexy si sfoga su TikTok: «Gli uomini non vogliono più uscire con me quando scoprono il mio segreto»

di Redazione web

Maria è conosciuta su TikTok con il nome di "Hot Mum Maria" dove conta più di 90.000 follower. La particolarità di Maria è che il suo aspetto fresco e giovanile e il suo fisico così tonico e in forma possono trarre in inganno i papabili corteggiatori sulla sua vera età. Maria in un video per TikTok ha spiegato il motivo.

La storia di Maria

Maria nel suo profilo TikTok ha spiegato in modo simpatico e ironico il motivo per cui gli uomini, dopo l'approccio iniziale, scappano o diventano freddi. La tiktoker ha detto: «Il motivo per cui i ragazzi se ne vanno riguarda la mia età. Tutti infatti, pensano che io sia molto più giovane degli anni che dimostro ma la realtà è che ho esattamente 36 anni e sono anche mamma».

I post su TikTok

Maria dopo avere registrato il "video-confessione" ha riscosso moltissimo successo sul social e infatti, i suoi follower sono aumentati a dismisura. Nei suoi post Maria da anche alcuni consigli su come comportarsi con gli uomini.

