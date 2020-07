Donna violentata mentre fa jogging sulla ciclabile: fermato un clandestino del Gambia

Una donna è stata vittima di una violenza sessuale oggi alla Spezia mentre faceva jogging su una pista ciclabile. La Squadra Volante è intervenuta in via dei Pioppi e dopo una serie di ricerche è riuscita a fermare il presunto aggressore, un uomo originario del Gambia, di 32 anni.



Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima è stata aggredita dall'uomo mentre faceva jogging approfittando della bella giornata di sole. È stata raccolta la descrizione dell'aggressore, grazie al racconto della vittima e a quello di alcuni testimoni che hanno soccorso la donna. Le indagini condotte dalla Squadra Volante hanno permesso di rintracciare il presunto aggressore. Il soggetto, a quanto risulta, corrisponde alla descrizione ed attualmente si trova in questura per gli approfondimenti del caso. Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 11:08

