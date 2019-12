L'auto finisce fuori strada, William muore a 21 anni: la tragedia prima di Natale

Tragedia anel vicentino. Un ragazzo di 21 anni,, è morto dopo un incidente d'auto avvenuto in via Ponte di Costozza a Longare: il giovane viaggiava su una Volkswagen Golf che è uscita di strada, e nell'impatto è stato sbalzato fuori dalla vettura. Il medico del Suem, arrivato sul posto, ha dovuto dichiarare la morte del 21enne vicentino.Vigili del fuoco e carabinieri, arrivati sul luogo dell'incidente, hanno eseguito i rilievi. Il dramma è avvenuto intorno alle 3 di ieri notte: William, nato a Vicenza nel 1998, stava andando in direzione di marcia Castegnero-Longare quando è uscito di strada terminando la sua corsa contro un ponticello in cemento. Il ragazzo è morto sul colpo.