Il regalo di Natale dell'Agenzia delle Entrate: 300mila cartelle «congelate» per le feste

Il: l'invio di circadi altrettante cartelle fiscali è stato sospeso per decisione dell'Agenzia della Riscossione, che ha deciso di rinviarlo a dopo le feste. Festività natalizie più serene dunque per i contribuenti, chenon si vedranno recapitare le cartelle: in queste due settimane era infatti previsto l'invio di circa 322mila atti di riscossione, che resteranno invece sospesi ad eccezione dei circa 17mila che verranno comunque notificati perché inderogabili (in buona parte tramite pec).L'iniziativa decisa dai vertici di Agenzia delle entrate-Riscossione, d'intesa con gli operatori postali, prevede quindi la sospensione di. Lo stop delle cartelle durante le festività, spiegano all'Agenzia, si inserisce nel percorso di miglioramento del rapporto con i cittadini, i professionisti e le imprese. Una nuova iniziativa che si aggiunge a quelle per facilitare gli adempimenti fiscali e garantire una maggiore fruibilità dei servizi ai contribuenti come la possibilità di interagire con il fisco attraverso pc, smartphone e tablet i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'app Equiclick.I servizi consentono 24 ore su 24 di verificare la propria situazione debitoria, chiedere la rateizzazione o la sospensione delle cartelle, controllare l'esistenza di eventuali richieste di pagamento, ricevere un sms o una email che segnala la scadenza di una rata o l'arrivo di una nuova cartella, così come richiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute con i bollettini di pagamento, utile ai contribuenti che hanno aderito ai provvedimenti di «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio» delle cartelle.