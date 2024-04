Jonathan Napolitano morto a 27 anni: stroncato da un infarto fulminante mentre era al ristorante

di Redazione web

Dramma ad Atripalda, nell'Avellinese. Lunedì sera 15 aprile, un ragazzo di 27 anni, Jonathan Napolitano, di Mugnano del Cardinale, Avellino, dopo aver trascorso del tempo in un locale, è stato colpito da infarto fulminante in un ristorante. Inutili i soccorsi, arrivati tempestivi sul posto, rivela il Mattino.

Cosa è successo

Il giovane aveva cenato in un locale quando all'improvviso si è sentito male. Si è accasciato e non si è più ripreso. Immediatamente trasportato in ospedale al Moscati, per lui non c'è stato niente da fare. Aperta un'inchiesta sul decesso. La salma si trova all'ospedale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA