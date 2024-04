Il papà lo lascia pochi minuti in auto, non vedendolo arrivare torna indietro e lo trova agonizzante: Nicolas Ridolfo muore a 29 anni

di Redazione web

Tragedia a Caorle, Venezia. Nicolas Ridolfo, originario di San Stino di Livenza, è stato trovato agonizzante sotto casa dal papà. Si è spento pochi minuti dopo a soli 29 anni. Il giovane è morto in ospedale a Portogruaro, dove è arrivato in condizioni disperate. A lanciare l'allarme il padre. Il giovane avrebbe avuto un arresto cardiaco.

La scoperta in auto

Ridolfo è stato trovato incosciente in auto dal padre. Il giovane di 29 anni era stato lasciato pochi minuti solo in macchina mentre il padre entrava in casa. Preoccupato dal ritardo del figlio, l'uomo è tornato indietro solo per scoprire il figlio agonizzante. Nonostante l’immediato allarme al 118, gli sforzi per salvarlo sono risultati inutili.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due ambulanze.

Chi era Nicolas Ridolfo

Nicolas ha sempre lavorato nel campo della ristorazione, sia in montagna che al mare, come aiuto cuoco e addetto ai servizi di cucina: viveva stabilmente a Caorle nell'abitazione dei genitori. Dopo aver studiato all'stituto professionale, si era dedicato all'attività lavorativa. In passato aveva avuto qualche problema legato all'uso di stupefacenti.

