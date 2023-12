Italo, Msc acquista la maggioranza: dopo il bus i viaggiatori del treno andranno anche in nave. Montezemolo: «Primo gruppo intermodale in Europa»

di Mario Fabbroni

Il treno di Italo è già andato oltre i binari dell'alta velocità fino a imboccare le strade d'italia a bordo di Italo Bus. Ma ora si appresta anche a salpare, solcando i mari attorno al Belpaese. Anzi sono le navi di Msc, colosso dell'imprenditore e armatore sorrentino ma ginevrino d'adozione Gianluigi Aponte, ad aver preso tutto: treno e bus. Perché Msc (navi da crociera, commerciali e traghetti veloci) è diventato azionista di maggioranza di Nuovo Trasporto Viaggiatori, la società che fino a oggi deteneva il controllo di Italo.

Il fondo americano che ha gestito Italo ha compiuto la vera magia (come dice la pubblicità) cedendo il pacchetto di azioni che consentirà a Msc (dal 2024, non appena arriverà l'ok dell'antitrust europea) di dar vita al «primo gruppo intermodale in Europa, per offrire un reale servizio di mobilità integrata: treno, autobus e a breve nave - afferma il presidente di Italo Luca Cordero di Montezemolo -. Spero che questa cultura della concorrenza che ha migliorato il servizio resti importante nel Paese, questo ci consentirà di aumentare i servizi e di crescere».

«Msc - ha confermato Montezemolo - avrà la maggioranza. E rimarranno gli americani di Gip, un fondo infrastrutturale molto forte che ci ha aiutato a crescere». «I conti sono in miglioramento rispetto al 2022 e si punta a recuperare il livello pre-covid. Intanto dal punto di vista della domanda il periodo del covid è superato, sul fronte internazionale c'è stato un boom pazzesco da Usa, Uk e Europa - afferma Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo.

Già, ma dove andrà Italo? «Nel 2024 pensiamo di andare in Francia puntando su Lione, in Germania a Monaco, a Lubiana in Slovenia.

E ieri Italo ha inaugurato la nuova Lounge Italo Club di Roma Termini: oltre 300 metri quadrati al piano superiore della stazione, dove i viaggiatori potranno trovare assistenza e attendere il loro treno, utilizzando i servizi dedicati come wi-fi, quotidiani e ristorazione espressa. Per quanto riguarda il nuovo orario invernale per la stagione 2023-24, crescono citta e stazioni collegate: grazie all'ingresso nel network di Pavia, Voghera e Tortona diventano 62 le stazioni per un totale di 54 localita collegate. 118 servizi giornalieri a cui si aggiungono 56 collegamenti intermodali treno piu bus. Raggiunte anche regioni quali Basilicata, Marche e Abruzzo.

