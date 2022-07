Dal 21 luglio novità con Italo: collegamenti su gomma di Itabus e quelli ferroviari di Trenitalia

Arriva una novità per chi da anni è un fedele cliente di Italo, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità. Da oggi, 21 luglio, sono disponibili i collegamenti su gomma di Itabus e quelli Ferroviari regionali di Trenitalia, grazie alla combinazione con i servizi AV di Italo.

Offre così nuove soluzioni di viaggio ai passeggeri con oltre 800 tratte al giorno. Una soluzione facile soprattutto per chi non ha molto tempo a disposizione, basterà infatti collegarsi al sito italotreno.it e verificare tutte le combinazioni disponibili e scegliere la migliore opzione di viaggio, conoscendo già in anticipo i prezzi, la durata e i tempi di connessione tra un operatore e un altro. Da settembre sarà possibile acquistare i biglietti anche tramite l'app Italo Treno.

Un'idea che nasce grazie alla collaborazione di Itabus e dei treni regionali che coprono più di 2000 stazioni del territorio nazionale. Nei prossimi mesi seguiranno altri accordi con altre aziende di trasporto con l'obiettivo di estendere l'ampio raggio di scelta di opzioni disponibili.

«Vogliamo dare ai nostri viaggiatori la possibilità di semplificare i propri viaggi, avendo a disposizione sul nostro sito tutto quello di cui hanno bisogno», parole di Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA