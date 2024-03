Roma, Italo in viaggio con le donne: incontro sulla valorizzazione femminile come risorsa indispensabile

di Mario Fabbroni

Il viaggio di Italo al fianco delle donne ha vissuto un momento intenso nell'incontro moderato da Fabiana Giacomotti, storica del costume e coordinatrice della Commissione Cultural Change del Women 20, che si è svolto nella sede di Roma e che ha introdotto il tema della valorizzazione e dell'indipendenza femminile.

Ospiti di eccellenza: Elvira Marasco, presidente Women 20 che ha fotografato l’attuale scenario del mercato del lavoro e della parità di genere, Giovanna Paladino, capo Segreteria Tecnica di Presidenza di Intesa Sanpaolo, direttrice del Museo del Risparmio di Torino, che ha introdotto il tema della educazione alla gestione del proprio denaro come strumento di indipendenza e emancipazione sociale, Sara Utano psicologa e psicoterapeuta che ha evidenziato l’importanza dell’ educazione dei bambini per una piena consapevolezza di sè, e infine Melissa Panarello, scrittrice e agente letteraria che ha raccontato la sua storia e presentato il suo ultimo libro “Storia dei miei soldi”

Italo ha deciso di regalare a tutte le dipendenti presenti in sede e sul territorio una seduta individuale di Armocromia: la “scienza dei colori”, che permette di individuare la palette cromatica ideale .

Un vero e proprio strumento di empowerment perché, aiutando a capire quali siano i propri colori, permette di affrancarsi dai trend e dai preconcetti legati all'età o al genere e decidere con consapevolezza cosa valorizza di più ognuno di noi.

“Italo nel corso degli anni ha sempre saputo riconoscere e apprezzare il valore di ciascuna donna, ogni nostra dipendente porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze indispensabili per la crescita dell’azienda stessa” ha dichiarato l’AD di Italo, Gianbattista La Rocca. “Tutto il nostro welfare, creato per valorizzare il ruolo della persona all’interno di Italo è costruito “su misura”, soprattutto per le donne, supportandole nel quotidiano e fornendo gli strumenti adatti per valorizzarle al meglio”

