Nel 2021 2875 morti sulle strade. Strage di pedoni e di ciclisti

Dopo il calo nell’anno del lockdown, quando le strade sono rimaste deserte per mesi, nel 2021 gli incidenti stradali sono tornati ad aumentare fino a raggiungere - e in alcune zone d’Italia ad aumentare - i numeri degli anni pre-pandemia. Secondo le statistiche elaborate da Aci e Istat, in 40 province su 107 ci sono stati più morti del 2019.

GLI INCIDENTI. Nel 2021, sulle strade italiane, si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone (+28,4% rispetto all’anno procedente), che hanno causato 2875 morti (+20,0%) e 204.728 feriti (+28,6%). In media, 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti ogni giorno.

MAGLIA NERA. Le province con gli incrementi percentuali maggiori Sono Oristano (+140% con 12 morti nel 2021, 5 nel 2019), Savona (+67%, 20 morti nel 2021, 12 nel 2019) e Biella (+63%, 13 morti nel 2021, 8 nel 2019). A Udine (+16 morti), Latina (+15) e Perugia (+10) i maggiori incrementi in termini assoluti. Mentre la Sardegna è la Regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+20), quattro regioni si è verificato un decremento apprezzabile: Valle d’Aosta (-75%), Molise (-46%), Trentino Alto Adige (-31%) ed Emilia-Romagna (-20%). In 16 province l’indice di mortalità (il numero di morti ogni 100 incidenti) è risultato più che doppio rispetto al valore medio nazionale (pari a 1,89): a Isernia (5,9), Sud Sardegna (4,8), Udine (4,7), L’Aquila (4,6) e Chieti (4,5) le situazioni più critiche.

PEDONI E CICLISTI. Per quanto riguarda la “mobilità dolce”, sempre nel 2021, sono deceduti 471 pedoni in 16.180 incidenti, e 220 ciclisti, di cui 13 su bici elettrica. Nella provincia di Roma il più alto numero di pedoni morti (50), seguita da Milano (20), Napoli (18) e Torino (15). Mentre la provincia di Milano ha il più alto numero di ciclisti morti (10), seguita da Padova e Pavia (8), Ravenna e Forlì-Cesena (7).

MONOPATTINO. Da un anno sono quasi quadruplicati gli incidenti in monopattino: da 518 a 2.101. Nove le vittime, quattro delle quali nella sola provincia di Roma. Alle 9 morti si aggiunge quella di un pedone investito da un monopattino

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA