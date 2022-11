Frana Ischia, corsa contro il tempo per trovare i quattro dispersi: chi sono. La Procura indaga su allarmi inascoltati

di Redazione web

Una corsa contro il tempo quella dei soccorritori impegnati nelle ricerche dei quattro dispersi dopo la frana di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Stamattina le squadre hanno lavorato tutta la notte e stamattina stanno continuando a battere via Celario metro per metro dopo che lunedì sera, a 24 ore dal ritrovamento dei corpi senza vita dei due fratellini, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Michele Monti di 15 anni. Adesso si cercano i corpi dei loro genitori, Gianluca Monti e Valentina Castagna. Gli altri due dispersi sono presumibilmente il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima ritrovata, e di un'altra giovane donna. Come ha riferito ieri il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Centro di coordinamento. I feriti restano 5, di cui solo uno trasportato fin da subito all'ospedale Cardarelli di Napoli. Le ricerche continuano, con sempre più difficoltà, per l'accesso complicato sul luogo del disastro a Casamicciola.

Casamicciola, la denuncia (inascoltata) dell'ex sindaco: «Inviate 23 pec per evacuare, l'ultima 4 giorni prima della frana»

Ischia, le prime telefonate choc al 112: «C'è stata una grossa frana, non possiamo uscire» AUDIO

Allarmi inascoltati, le indagini della Procura

La Procura di Napoli indaga sugli allarmi inascoltati lanciati dall'ingegnere Giuseppe Conte, ex sindaco di Casamicciola, il comune ischitano dove una frana all'alba di sabato scorso ha provocato distruzione e morti. Lo rendono noto organi di stampa. L'ex primo cittadino ha riferito di avere lanciato 4 giorni prima della tragedia, cioè il 22 novembre, delle pec alle autorità competenti (al prefetto di Napoli, al commissario prefettizio di Casamicciola, al sindaco Manfredi e alla Protezione Civile della Campania) per avvertirle dei rischi che correvano i cittadini di Casamicciola a causa delle abbondanti precipitazioni previste. Gli altri filoni sui quali si snoderà il tortuoso percorso di accertamento degli inquirenti, che non è solo documentale, si concentreranno sulla manutenzione degli alvei e sui permessi edili ed eventuali decreti di demolizioni non eseguiti, riguardanti non solo le abitazioni travolte e interessate dalla frana assassina.

Il vertice del coordinamento soccorsi

Si terrà questa mattina, alle 10.30, a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, un vertice unitario del Centro coordinamento soccorsi e del Centro operativo comunale di Casamicciola, presieduto dal commissario straordinario del Comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra, nominata dal Consiglio dei ministri, anche commissario per l'emergenza ad Ischia. È stato ieri il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a renderlo noto, incontrando i giornalisti al termine del comitato di coordinamento dei soccorsi in Prefettura di Napoli. «Il vertice fatto unitariamente con una presenza in loco è stato deciso per rendere estremamente operativa la nostra attività, in particolare sulla perimetrazione della zona rossa», ha spiegato Palomba.

Meloni: Cura del territorio per dare sicurezza ai nostri figli

«C'è tantissimo lavoro da fare, ma serve anche un approccio culturale diverso. Perché ogni euro investito sulla cura del territorio è un euro investito per dare ai nostri figli un' Italia più sicura e protetta». Lo dice la premier Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del Corriere della Sera, rispondendo ad una domanda sulla messa in sicurezza del territorio, dopo la strage di Ischia. Meloni ha ricordato l'impegno del governo sul Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico e per costituire un «gruppo di lavoro interministeriale per gli interventi di medio e lungo periodo».

