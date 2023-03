Morta dopo l'intervento chirurgico nella clinica privata: Iolanda era mamma di 4 bimbi

di Redazione web

Si era sttoposta a un intervento chirurgico di routine nella clinica privata Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), muore all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Iolanda Gentile, 51 anni, professoressa, da tutti conosciuti come Nada, era stata trasportata d'urgenza dalla stessa equipe della clinica privata, presso il nosocomio stabiese, ma prima che potesse accedere nel reparto di Rianimazione dove era stato chiesto il ricovero, il suo cuore ha smesso di battere. La notizia è riportata da Il Mattino in un articolo di Fiorangela d'Amora.

I parenti hanno presentato denuncia alla polizia

La donna residente a Trecase era una professoressa di matematica presso il Liceo Pitagora di Torre Annunziata, madre di 4 figli. I parenti hanno presentato denuncia presso il commissariato di Castellammare ed è stata aperta un'inchiesta presso la Procura di Torre Annunziata. I giudici dovranno chiarire la cause del decesso avvenuto dopo l'intervento di routine cui si era sottoposta la donna.

