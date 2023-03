Bimbo di 4 anni azzannato da un cane: morsi al volto, è ricoverato in ospedale

Un bambino di quattro anni è finito in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stato morso al volto da un cane. Il fatto è avvenuto ieri sera a Vasto (Chieti). Il piccolo, riportano i media locali, si trovava non distante dalla sua abitazione, quando si è avvicinato ad un cane di proprieta, che lo ha azzannato.

È stato accompagnato dai genitori all'ospedale di Vasto; successivamente i medici hanno disposto il trasferimento a Pescara, dove è ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica.

