Schianto sul muretto con la moto dell'amico: Vittorio muore sul colpo, aveva 17 anni

Schianto mortale a Pieve del Grappa: un ragazzo di 17 anni - Vittorio Piva, trevigiano di Pieve - è morto sul colpo dopo la fuoriuscita autonoma di strada con la moto 125 cc di un suo amico. L'incidente è successo verso le 17.30 di oggi, 9 marzo, in via Montenero nel comune trevigiano ai confini col Bassanese. Il giovane, in sella a una moto enduro 125, avrebbe perso all'improvviso il controllo, impattando contro un muretto laterale.

Immediati i soccorsi: il Suem 118 è intervenuto con ambulanza e automedica e sul posto è atterrato anche l'elisoccorso, ma per la giovane vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge. Vittorio era un grande appassionato di moto e Vespista: sui suoi profili social appare spesso la sua Vespa Piaggio Pk 50 verde.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 22:10

