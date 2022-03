Vanno a scuola in auto, ma precipitano giù da un ponte: illesi due ragazzi. «Volo di 10 metri»

Sotto choc ma illesi dopo essere precipitati con l'auto da un ponte. Tanta paura per due ragazzi che durante il tragitto verso la scuola hanno sbattuto contro il guard-rail sfondandolo e dopo un volo di dieci metri hanno impattato sul greto di un fiume. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 su una strada secondaria, un viadotto sopra il torrente Cinisco che separa Frontone da Serra Sant'Abbondio (Pesaro Urbino).

Al volante dell'auto una Fiat Idea un 19enne, neopatentato che viaggiava con un'amica 18enne. Da una prima ricostruzione stavano andando a scuola a Pergola, quando dopo una sbandata in curva, forse a causa del ghiaccio, il mezzo ha sfondato il guard-rail ma gli effetti dell'impatto sul greto del fiume sono stati attenuati da cinture e airbag. I due ragazzi, che abitano ad un chilometro dal ponte dove è avvenuto l'incidente, non hanno mai perso conoscenza. Usciti da soli dall'auto, sono risaliti in strada e hanno chiamato i soccorsi e i genitori.

All'arrivo dell'ambulanza, i due giovani apparivano praticamente illesi ma piuttosto spaventati (la ragazza era sotto choc) tanto che l'eliambulanza è stata fatta rientrare. Sono stati entrambi portati in ospedale a Urbino per controlli. Sul posto i vigili del fuoco di Cagli, un'autogrù dal comando di Pesaro, i sanitari del 118 e i carabinieri di Pergola.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 18:37

