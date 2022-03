Incidente nella notte, Simone muore a vent'anni: lo schianto in auto contro una cabina elettrica

Roma, tragico incidente stradale nella notte in provincia. Un ragazzo di 20 anni, Simone P., è morto dopo essersi schiantato con l'auto, una Toyota Aygo, contro una cabina elettrica.

È accaduto in via Fratelli Gualandi, a Guidonia, nella zona di Castell'Arcione. Dopo l'incidente, avvenuto poco prima delle 2 della scorsa notte, sono intervenuti i carabinieri di Tivoli Terme, che hanno ricostruito la dinamica e stanno accertando le cause. Simone P., che avrebbe compiuto 21 anni tra un mese, per ragioni ancora non chiare ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada e schiantandosi contro la cabina dell'elettricità.

Ad allertare i soccorsi un passante. Sul posto l'ambulanza e i vigili del fuoco, intervenuti per liberare il ragazzo dalle lamiere dell'auto. Portato in condizioni disperate all'Umberto I, Simone è morto poco dopo essere arrivato in ospedale, intorno alle 3.45. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre le indagini sull'incidente da parte dei carabinieri proseguono.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 16:35

