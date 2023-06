Incidente stradale, esce fuori strada con la moto: Christian muore a 27 anni. Forse coinvolta un'auto

Incidente stradale nella notte: morto un motociclista 27enne. Secondo una prima ricostruzione un giovane di 27 anni Christian Di Gioia è morto la scorsa notte a Bari dopo essere uscito di strada mentre in sella alla sua moto - una Honda Africa Twin - stava percorrendo via Caldarola nei pressi del ponte di via Magna Grecia, nel quartiere Japigia. All'arrivo del personale del 118 il giovane era già morto.

Incidente in bicicletta a Milano, ciclista di 60 anni travolta e uccisa da una betoniera

Forse un'auto è coinvolta nell'incidente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale che stanno esaminando le immagini delle telecare di videosorveglianza presenti sul luogo. Da capire l'esatta dinamica dell'accaduto, al vaglio il possibile coinvolgimento di un'auto nell'incidente.

