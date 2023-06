Incidente in bicicletta a Milano, ciclista di 60 anni travolta e uccisa da una betoniera

di Redazione web

Incidente in bicicletta a Milano. Una donna di 60 anni è stata investita e uccisa da una betoniera. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9.30 in piazza Durante, poco distante da piazzale Loreto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118: la donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico ma le sue condizioni si sono rivelate sin da subito gravissime.

Le indagini

La donna è stata travolta vicino alle strisce pedonali, per questo non è ancora chiaro se stesse attraversando in quel punto con la propria bicicletta o se, finita nell’angolo cieco del mezzo, sia stata travolta durante la svolta del camion che arrivava da via Predabissi.

I precedenti

Un incidente simile a Milano era avvenuto lo scorso 20 aprile.

L'impatto è stato devastante, per la ciclista non c'è stato nulla da fare, il suo corpo è rimasto esanime sull'asfalto per diversi minuti sotto gli occhi di passanti e automobilisti assiepati in un punto della città già normalmente congestionato a quell'ora e diventato ancor più ingarbugliato a causa del traffico aggiuntivo da pioggia e da concitazione per il salone del mobile.

