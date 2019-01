Incidente sulla statale senza spartitraffico, schianto tra due auto: morte due donne

Domenica 27 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' di due vittime il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla statale 274 che da Gallipoli scende fino a Leuca. Sono morte due donne, entrambe alla guida della propria auto. Si tratta di una trentenne di Taurisano,, e di una quarantenne di Nardò,Lo schianto è avvenuto in piena notte, intorno alle 3, nelle vicinanze dello svincolo per Taviano. In quel tratto la "274" non ha più lo spartitraffico centrale e diventa particolarmente pericolosa. Le auto, un'Opel Agila e una Lancia Y, si sono ridotte ad un ammasso di lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi. Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale.Ora si sta cercando di ricostruire la dinamica dello scontro.Si diceva della pericolosita della statale in quel tratto. La "274" è in buona parte ancora una strada a due sole corsie e priva di spartitraffico, nonostante sia un'arteria particolarmente trafficata. Soprattutto in estate, quando la presenza dei turisti di fatto raddoppia il numero delle auto che la percorrono. Numerose le vittime negli ultimi anni, soprattutto nel tratto ancora più a sud, nel territorio di Presicce.