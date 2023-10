Incidente con la bici elettrica, finisce contro un'auto: Mirko morto a 20 anni

di Redazione web

Tragico incidente stradale in provincia, con una giovanissima vittima. Mirko Fiordigiglio, vent'anni, è morto dopo una lunga agonia in ospedale: il ragazzo, in sella a una bici elettrica, era rimasto coinvolto in un gravissimo scontro con un'auto. La tragedia è avvenuta qualche giorno fa a Fondi, provincia di Latina.

La disgrazia è avvenuta all'altezza dell'incrocio tra la Fondi-Lenola e via Sciobaco.

Purtroppo, a nulla sono serviti gli sforzi dei medici: Mirko è morto dopo pochi giorni, patendo sofferenze indicibili.

Ci sono molte cose da chiarire, soprattutto per quanto riguarda la modalità dell'incidente. Gli agenti della polizia locale hanno già effettuato i rilevamenti del caso, e stanno indagando per carpire ulteriori dettagli. L'automobilista della Smart, ora, rischia grosso: la sua vettura è stata sequestrata, e rischia un'accusa di omicidio stradale.

