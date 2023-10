Ilaria Mirasole morta in un incidente insieme al fidanzato, il dramma dopo la Maturità: la scuola le intitola un'aula

di Redazione web

Il laboratorio di lingue del liceo Poerio di Foggia è stato intitolato alla studentessa Ilaria Mirasole, morta con il suo fidanzato Nicola in un incidente stradale l'8 luglio scorso, pochi giorni dopo l'esame di maturità. Avevano entrambi 19 anni.

Schianto frontale: morti papà e neonata, ferite mamma e bambina

Incidente frontale tra due auto, morta una bambina di 10 anni: cinque i feriti

Il ricordo della scuola

«Cara Ilaria, sei andata via in un battito di ali, con quella leggiadria che ti ha sempre contraddistinto». Inizia così la lettera aperta che i docenti della quinta EL del Poerio hanno voluto dedicarle: «Oggi per il Poerio è stato un giorno speciale.

Alla manifestazione hanno partecipato la dirigente scolastica, docenti, genitori, parenti, amici e compagni di classe, anche del fidanzato, che aveva conseguito la maturità in un altro istituto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA