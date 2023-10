Incidente frontale, motociclista muore a 49 anni dopo il violento impatto tra la sua moto e l'auto

di Redazione web

Una domenica di sangue sulle strade italiane. Incidente mortale alle porte di Cagliari. Un motociclista di 49 anni ha perso la vita in uno scontro frontale in via Leonardo da Vinci, a Quartu. Per cause ancora da chiarire una moto di grossa cilindrata e un'utilitaria si sono scontrate frontalmente nella frazione di Flumini, nella prima parte della litoranea tra Cagliari e Villasimius. L'impatto è stato violento e per il centauro, un 49enne nato a Cagliari, non c'è stato niente da fare.

Seconda vittima di oggi

È la seconda vittima sulle strade sarde in questa domenica di sangue che era cominciata con la morte di 20enne in Ogliastra.

