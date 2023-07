Incidente in scooter, morto un ragazzo: Ivan aveva 25 anni. Dramma a Ostuni, il dolore sui social

di Redazione web

Un ragazzo di 25 anni, Ivan Pepe, è morto in un tragico incidente stradale che si è verificato la notte scorsa in provincia di Brindisi, sulla Ostuni-Martina Franca. Il 25enne era in sella al suo scooter, un Piaggio Beverly, quando, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente sull'asfalto. Il giovane è morto quasi sul colpo.

Dolore sui social

Ivan aveva solo 25 anni e la sua morte ha sconvolto amici e conoscenti. «Non ci posso credere, non ci sono parole», scrive un utente. «Notizia più brutta stamattina non ci poteva essere, non ci posso credere», scrive un amico. Vano ogni tentativo dei sanitari di rianimare il ragazzo. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell'incidente.

