Salmo in ospedale dopo un brutto incidente: «Ho rischiato di perdere il braccio»

di Redazione Web

Brutto incidente per Salmo. Il cantante, attualmente impegnato con un lungo summer tour, che lo sta portando in giro in tutta Italia anche per tutto il mese di agosto, per poi concludersi il prossimo 10 settembre a Firenze, è finito in ospedale. Il cantante sarebbe dovuto andare nei prossimi giorni a Palermo e a Catania ma si è trovato costretto ad annullare le date.

Stefano De Martino e Belen, vacanze separate: lui da solo in Sardegna tra movida e locali. Lei immortalata a Brescia (città di Elio...)

Temptation Island, Mirko e la single Greta stanno insieme? Spunta l'indizio social (ma c'è un sospetto)

L'incidente

Il rapper è stato infatti coinvolto in un brutto incidente, come ha lui stesso mostrato sui social. Nelle instagram stories ha mostrato il braccio sanguinante sopra al quale stavano lavorando due infermiere, e poco dopo ha mostrato la grande fasciatura che gli è stata fatta. Salmo ha raccontato di essersi ferito con il vetro di una porta, ha spiegato di stare bene, ma purtroppo dovrà fermarsi per qualche giorno.

Il messaggio

Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA