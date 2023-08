Incidente a Palau, l'auto si ribalta e il neonato di 3 mesi viene sbalzato fuori: morto in ospedale

di Redazione web

Un neonato di tre mesi morto in ospedale, i genitori e sorellina feriti. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri lungo la statale 125 a Palau, in Gallura. La famiglia di origine senegalese viaggiava a bordo di una utilitaria che per cause non accertate è finita fuori strada, ribaltandosi. Il piccolo, secondo la ricostruzione effettuata da carabinieri e vigili del fuoco, è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immeditatamente i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. La condizioni del bimbo sono apparse subito gravi, i medici hanno deciso di trasportarlo in elicottero all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove purtroppo durante la notte è deceduto. Feriti lievemente i genitori e la sorellina di quattro anni. La magistratura ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma e dell'auto.

