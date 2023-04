Incidente in moto: perde il controllo in curva e muore a 45 anni

di Redazione web

Un motociclista di 45 anni è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 29, nelle vicinanze di San Severo (Foggia). La vittima era in sella a una moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo in curva ed è finito fuori strada. L'uomo è morto sul colpo, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

E' il secondo incidente mortale che si verifica nel Foggiano nel pomeriggio di oggi: il primo, in cui è morto un automobilista 27enne, è avvenuto lungo la strada che da Lesina conduce a Poggio Imperiale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 21:39

