Schianto tra sei moto, due morti e 4 feriti: dramma vicino a Bergamo. Le vittime sono marito e moglie

Brutto incidente oggi a Bianzano, lungo la provinciale 40, in località Campella, in Valle Rossa in provincia di Bergamo: due persone sono morte e quattro sono ferite in gravi condizioni dopo uno schianto nel quale sono rimaste coinvolte 6 moto e un'auto. Due motociclisti sono deceduti, altri quattro sono gravi: due sono stati portati con l'elisoccorso rispettivamente agli Spedali Civili di Brescia e al Giovanni XXIII di Bergamo. Le due vittime sono marito e moglie.

Due pedoni investiti e uccisi nel giorno di Pasqua: automobilista indagato per omicidio stradale

Illesi ma sotto choc, invece, gli occupanti dell'auto, una coppia con un bambino piccolo. Sul posto i carabinieri, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. La strada è chiusa. Complessivamente le persone coinvolte nell'incidente sono 11: gli altri due feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo. Illese le altre cinque persone, tra cui la coppia che viaggiava sull'auto.

Ciclista muore in ospedale dopo essere stato investito da un'auto: tragedia nel lodigiano

Le vittime a bordo delle moto sono una donna di 53 anni e un uomo. Dopo lo schianto, la famiglia che viaggiava in auto è riuscita a uscire dalle vettura e mettersi in salvo poco distante. Inutili invece i soccorsi per due dei motociclisti. Il 118 ha inviato sul posto due elicotteri decollati da Bergamo e da Milano, quattro ambulanze e un'automedica. I vigili del fuoco sono invece intervenuti con mezzi da Bergamo a Gazzaniga.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA