Noventa di Piave, incidente a Pasquetta: morto un 30 enne, tre feriti

Dramma in Veneto nel giorno di Pasquetta: in un frontale tra due auto è morto un uomo, tre i feriti. Intorno alle 16.30 di lunedì primo aprile un incidente mortale a Romanziol, frazione di Noventa di Piave, città metropolitana di Venezia. Due auto si sono scontrate sulla provinciale che da Romaziol collega a Ponte di Piave, all'incrocio con via Giovanni Maria Mosca. Il bilancio è di un morto e tre feriti (tra cui una 85enne). Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

La vittima

La vittima, un trentenne di Salgareda, avrebbe perso il controllo della Fiat Punto scontrandosi con una Ford Ka con tre persone di Oderzo (Treviso) a bordo. La Punto è finita sulla sinistra in mezzo ai campi.

