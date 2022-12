Camion travolge una bicicletta, morto un giovane ciclista: è stato sbalzato in un fossato a 10 metri di distanza

di Redazione web

Incidente mortale stamani, giovedì 8 dicembre 2022, a Mereto del Tomba, in provincia di Udine. Nello scontro fra un uomo in bicicletta e un mezzo pesante, avvenuto sulla ex strada provinciale 60, il ciclista è stato sbalzato a 10 metri di distanza dentro un fossato, e per lui non c'è stato nulla da fare. Vittima un giovane straniero.

Terremoto nelle Marche, quattro scosse all'alba: la più forte di 3.7, avvertita ad Ancona

Morto un giovane ciclista

Dopo la chiamata al 112 gli infermieri della centrale operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'automedica proveniente da Udine.

Hanno allertato le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA