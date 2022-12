Incidente sul lavoro a Palermo, operaio muore ai Cantieri Navali: Angelo aveva 61 anni

Un operaio è morto ai Cantieri Navali di Palermo. L'incidente si è verificato questo pomeriggio nell'impianto di Fincantieri. Secondo una prima ricostruzione Angelo Salamone di 61 anni, operaio di un'azienda dell'indotto, stava lavorando nel cantiere quando è stato colpito da un basamento che si è ribaltato.

L'operaio ha subito un trauma al torace da schiacciamento. È stato soccorso dai medici del cantiere. Sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale Villa Sofia a Palermo in codice rosso. In ospedale, in serata, è deceduto. Chiamati dai medici del pronto soccorso sono intervenuti gli agenti della polizia, mentre in cantiere i sopralluoghi sono condotti dai tecnici dello Spresal dell'Asp di Palermo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 22:39

