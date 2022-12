di Redazione web

Uniti nella vita e nella morte. Dopo oltre mezzo secolo assieme, lui non ha resistito al dolore della perdita dell’amata moglie e 24 ore dopo se ne è andato per un malore. È la storia struggente di Cesarina Maggiori, 76 anni e del marito Giulio Stacchiotti, 84.

Incidente nel Foggiano, morti due amici di 18 e 19 anni: la loro auto è finita contro un albero

Michele Merlo, saccheggiata la tomba. La denuncia della madre: «Gesto ignobile». Cosa hanno rubato

Moglie e marito morti a 24 ore di distanza

Lei se ne è andata sabato pomeriggio nella villetta di via Filottrano, salendo da Fornace Morando di Osimo (in provincia di Ancona) verso Montoro, dove abitava anche un figlio. Una morte inaspettata quella che ha sconvolto l’intera famiglia, i tre figli Loredana, Gianfranco e Sabina, ma soprattutto il marito Giulio. Che il giorno dopo, prima di cena, ha avuto un malore per il quale è intervenuta l’ambulanza, ma non c’è stato nulla da fare: Giulio era morto, neanche 30 ore dopo la moglie.

I funerali si terranno congiuntamente venerdì alle 10 nella chiesa di Montoro.

Insieme per 50 anni: Cesarina muore, il marito Gulio non resiste al dolore e si spegne il giorno dopo https://t.co/OoflhFPFvo — Leggo (@leggoit) December 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA