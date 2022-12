Terremoto nelle Marche, quattro scosse all'alba: la più forte di 3.7, avvertita ad Ancona

Terremoto oggi nelle Marche. Una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 6.30 dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia (Ingv) sulla costa in provincia di Pesaro-Urbino. Si è verificata a 9 km di profondità. Sono poi seguite altre tre scosse di magnitudo 2.5 alle ore 6.32, di 2.26 alle 6.39 e di 2.1 alle 6.42. La popolazione di Pesaro ed Urbino, a quanto si apprende, non ha avvertito la scossa, mentre qualche segnalazione è arrivata da Ancona. Ai vigili del fuoco non sono arrivate richieste di intervento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 08:24

