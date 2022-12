Terremoto 3.7 a Perugia, avvertito in gran parte dell'Umbria e in Toscana Non si registrano al momento danni a persone o cose





Terremoto in provincia di Perugia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si è verificata in Umbria, alle 15.43, con epicentro nella zona di Pietralunga (Perugia), seguita alle 15,47 da una replica di 2.1. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano al momento danni a persone o cose. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.7 ore 15:43 IT del 05-12-2022 a 4 km N Pietralunga (PG) Prof=9Km #INGV_33564381 https://t.co/kvuHA2aLEh — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 5, 2022 Terremoto avvertito in Toscana «Una scossa di terremoto è stata avvertita nella parte orientale della Toscana, in corso le verifiche con la sala operativa regionale. Stima tra 3.4 e 3.9 con epicentro in provincia di Perugia». Lo scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram. Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 16:56

