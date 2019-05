Due ragazzi, due amici, sono morti stanotte in un incidente sull'autostrada A1 tra Modena Nord e Modena Sud. Le vittime sono, 39 anni originario di Napoli, e, 36 anni di Padova, entrambi residenti a Reggio Emilia. L'incidente è avvenuto attorno all'una di notte, e poco prima uno dei due giovani, Dal Moro, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video in diretta in cui si vedono gli ultimi attimi prima dello schianto.«Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200... , fai vedere a quanto andiamo». Sono le parole che si sentono. I due si riprendono mentre sono in viaggio sull'autostrada, a quanto si capisce diretti a una festa techno. «C'è la strada pulita, si va... questa Bmw è un mostro, siamo ai 220», dicono poi mostrando il cruscotto e allargando l'inquadratura. «Ci fermiamo in Autogrill? No, ci sta aspettando la droga e il resto».