Schianto nella notte: auto contro moto, muore 21enne

Ancora un incidente mortale in via Diocleziano a Fuorigrotta, nella notte tra sabato e domenica. Vittima dello scontro - avvenuto all’altezza del civico 52 - un 21enne che in sella al suo scooter in direzione Campi Flegrei ha impattato contro una vettura che veniva nel senso opposto. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di stato del commissariato locale ed il personale del 118 che ha potuto solo constatare là mostre del ragazzo avvenuta poco dopo l’impatto. Domenica 19 Maggio 2019, 09:42

