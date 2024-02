Salento, incidente sulla Statale 275: muore un 35enne. L'ira dei residenti: «Inaccettabile perdere la vita così»

di Pierangelo TEMPESTA e Pino GRECO

Con la moto contro un furgone, muore un parrucchiere di 35 anni. La tragedia si è verificata intorno alle 15.30 sulla strada statale 275, nel tratto a due corsie tra Lucugnano e Montesano Salentino. Il giovane, Matteo De Masi, originario di Specchia, nel Salento, si trovava in sella alla sua Yamaha 1000 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un furgone.

Morto sul colpo

L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane, che è morto sul colpo. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della compagnia di Tricase e i vigili del fuoco. Alla guida del furgone un operaio della zona.

La comunità

L’improvvisa morte di Matteo De Masi ha sconvolto la comunità di Specchia e non solo. Il sindaco di Specchia Anna Laura Remigi: «Sono totalmente sconvolta, era un bravissimo ragazzo della nostra comunità, faceva il parrucchiere a Tricase da qualche anno. La morte su quella strada è inaccettabile, non è più possibile tollerare altre vittime. Come amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia, sono affranta da madre perchè il dolore più grande perdere un figlio».

Il ritratto e le proteste

Matteo aveva 35 anni, non era sposato, viveva a Specchia con la mamma, papà, un fratello e due sorelle. Lavorava come parrucchiere da circa 10 anni a Tricase presso “Vaccari parrucchieri” in via Thaon de Revel in pieno centro. Gli stessi parrucchieri appresa la notizia, sconvolti, hanno chiuso l’attività. «Vorrei sottolineare – dichiara un amico di Matteo presente sul luogo dell’incidente - che i nostri amministratori continuano a prendere tempo, ci prendono in giro. Vorrei sapere se dovesse accadere la stessa disgrazia a qualcuno di loro, la morte di un figlio, di un familiare, per incidente stradale sulla 275, cosa farebbero? E ancora ricordo ai nostri cari politici che su questa strada, a poche decine di metri, lo scorso settembre è morto Fausto Nicolì, 55enne originario di Patù, con la moto. A dicembre 2022, il medico Carmine Baglivo, 69 anni, di Lucugnano, è deceduto in ospedale dopo essere stato investito a pochi passi da casa, sulla 275. Senza dimenticare Corrado Minonne, odontotecnico 54enne di Tricase, morto in ospedale dove era ricoverato a seguito di un incidente con la sua moto avvenuto sempre sulla statale 275».

