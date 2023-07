Incidente sul lavoro, consigliere comunale muore a 54 anni schiacciato tra due trattori

Tragico infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri a Castiglioni di Arcevia, in provincia di Ancona, dove ha perso la vita Luca Giulioni. Il 54enne consigliere comunale è rimasto schiacciato tra due mezzi agricoli. Sul posto è arrivata un’ambulanza e poi l’eliambulanza ma per lui non c’è stato nulla da fare.

L'incidente nella rimessa della sua proprietà

Si trovava nella rimessa della sua proprietà. Fatale sembra essere stato lo schiacciamento provocato da un braccio meccanico, che si è improvvisamente sganciato da uno dei trattori. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Fabriano. Giulioni era anche presidente della Polisportiva Castiglioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA