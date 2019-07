Frontale tra due auto, Marco muore a 19 anni. Lo schianto violentissimo sul ponte

Un giovane di appena 19 anni,, è morto a Ferrara in un violento scontro frontale tra due auto, la notte scorsa: l'incidente è avvenuto alle porte della città. Ferito anche il conducente dell'altro mezzo, un uomo di 51 anni, che è stato trasportato in condizioni non critiche all'ospedale Sant'Anna.Il frontale è avvenuto poco dopo le 2 in via Padova, all'altezza del Ponte sul Po: l'impatto tra le due auto è avvenuto per cause ancora da chiarire, è stato violento e non ha lasciato scampo a Marco che è morto sul colpo. Il 19enne viaggiava sulla sua Fiat Punto e si è scontrato con una Mazda proveniente dalla direzione opposta: il 51enne alla guida della Mazda, secondo i primi rilievi, avrebbe cercato di sterzare per evitare l’impatto ma senza riuscirci. Sulla dinamica esatta indagano le forze dell'ordine: la strada è rimasta chiusa fino alle 5 del mattino.