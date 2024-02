Scontro tra due auto nel Crotonese: morti Piero Riolo, 43 anni, e Lorenza Aloisio, 33. I due ballerini tornavo a casa dopo una gara

di Redazione web

Le due persone morte nell'incidente stradale accaduto ieri lungo la strada statale 107 «Silana Crotonese», in località «Brasimato» di Crotone, sono due ballerini che tornavano a casa dopo una gara di ballo. Si chiamavano Piero Riolo, di 43 anni, e Lorenza Aloisio, di 33, ed erano famosi nella zona per essere due ballerini di latino-americano molto bravi.

Madre e figlia ricoverate in ospedale

Piero e Lorenza viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto che si è scontrata con una Volkswagen Golf che aveva a bordo due persone, ferite gravemente e estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Si tratta di una mamma e una figlia di Rocca di Neto, in provincia di Crotone, trasportate in ospedale in gravissime condizioni. I due ballerini invece quando sono arrivati i soccorsi erano già morti.

Lunedì 26 Febbraio 2024

