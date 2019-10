Terribile schianto sulla statale 107, quattro ragazzi morti e altri due gravi

Un terribile incidente stradale avvenuto venticinque minuti dopo la mezzanotte ha provocato ladi. Altri duerisultano gravemente feriti nello schianto di stanotte sullaall'altezza di, in provincia di Cosenza , nella frazione di Saporito.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Rende. Tra le possibili le cause dell'incidente, l'asfalto scivoloso della strada.Le auto coinvolte nell'incidente sono una, dove viaggiavano i ragazzi deceduti, ed una, i cui occupanti sono stati trasferiti in ospedale in gravi condizioni. Si attendono ora l'esito degli esami tossicologici sui corpi delle vittime e la testimonianza dei sopravvissuti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.