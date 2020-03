Incidente choc in moto, Gianluca muore a 56 anni: un tragico volo di 100 metri

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 17:34

Tragico incidente in moto a Rimini: un uomo di 56 anni,, è morto mentre era in sella alla sua moto, dopo un drammatico volo di 100 metri avvenuto nei pressi di una rotatoria in via Melucci, nel capoluogo romagnolo.Gianluca è letteralmente volato via dal suo mezzo e ha sbattuto violentemente contro l’asfalto: i soccorsi, arrivati in elicottero, lo hanno portato al Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni erano già gravissime e l’uomo è deceduto per via delle ferite riportate.Ancora da ricostruire la dinamica esatta dell’incidente: il 56enne, scrive Il Resto del Carlino, era un appassionato di sport, e lo scorso 28 febbraio aveva festeggiato il suo ultimo compleanno. La sua moto, una Kawasaki, l’aveva comprata di recente.