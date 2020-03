Bimba di 4 mesi arriva all'ospedale e muore in un'ora: il dramma sotto gli occhi dei genitori

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 18:11

Unaè morta sabato a Mantova all’ospedale Carlo Poma: un dramma che ha sconvolto la sua famiglia e i suoi genitori di origini magrebine che risiedono a Suzzara. La storia è raccontata dai quotidiani locali, tra cui La Gazzetta di Mantova.La bimba è arrivata in ospedale in condizioni già critiche:. La causa della morte potrebbe essere stata una patologia cardiaca: tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato, quando mamma e papà della bambina si sono accorti che non respirava. Hanno chiamato il 118, che è intervenuto poco dopo provando a rianimarla.Una tragedia consumatasi nel giro di poche decine di minuti: dalla chiamata dei soccorsi al decesso è passata circa un’ora. Sul corpicino della bambina verrà effettuata l’autopsia per stabilire la causa precisa della morte, dopo di che la salma verrà restituita ai familiari per i funerali.